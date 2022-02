Otterberg. Zu einem Unfall kam es am Samstag auf dem Otterberger Verkehrsübungsplatz: Ein Auto prallte gegen das einzige dort vorhandene Gebäude.

Fahrerin und Beifahrer wurden verletzt – wie schwer, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen. Anscheinend hat die Frau, Jahrgang 1978, Brems- und Gaspedal miteinander verwechselt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Kurz vor Mittag war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wegen des Unfalls alarmiert worden. Nach der Erstversorgung, unterstützt durch einen Notarzt, brachte der Rettungsdienst die beiden Insassen des Autos in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr streute ausgelaufenes Motorenöl mit Bindemittel ab. Von einem Totalschaden am Auto spricht die Polizei. Dieses wurde abgeschleppt. Danach konnte die Feuerwehr die teils zerstörte Fensterfront an dem Gebäude verschließen. Vorsorglich stellten die Einsatzkräfte den Strom in dem Haus ab. Wegen des Unfalls blieb der Verkehrsübungsplatz für den Rest des Samstags geschlossen – und bleibt es vorerst weiterhin, wie Stadtbürgermeisterin Martina Stein bekräftigte: „Bis der Sachverhalt geklärt ist und alles aufgenommen wurde.“ Das Ganze sei ein Versicherungsfall, ein Gutachter müsse wohl kommen. Auch ein Statiker ist anscheinend gefragt, denn durch die Wucht des Aufpralls sei die Wand des Gebäudes um einige Zentimeter nach innen gedrückt worden. In dem Haus befindet sich laut Stein ein Schulungsraum für die Verkehrsschule, die für Kinder aus dem ganzen Landkreis stattfindet, und ein Büro der Polizei. Mit der Verkehrsschule sollte es eigentlich Anfang März wieder losgehen, berichtete die Stadtbürgermeisterin.