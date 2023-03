Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Auftakt der englischen Woche im Kampf um den Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga hat der TuS Dansenberg am Sonntag eine vermeidbare 25:31 (13:15)-Niederlage beim HC Oppenweiler/Backnang quittiert. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das richtungsweisende Heimspiel gegen Schlusslicht TSB Heilbronn-Horkheim auf dem Programm.

Dansenberg lief in Oppenweiler mit Trauerflor zu Ehren des kürzlich verstorbenen Heiko Benkel auf. „Heiko war die gute Seele des Vereins. Er war immer da und hat den Laden auch in schwierigen Zeiten