Die Oberliga-Handballer des TuS Dansenberg sind am Samstag (18 Uhr) beim HV Vallendar gefordert. Die Gastgeber haben sich nach dem schwachen Saisonstart mit nur einem Sieg aus den ersten sechs Spielen stabilisiert und belegen den achten Tabellenplatz.

„Vallendar verfügt über eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Sie haben sich im Lauf der Saison spielerisch sehr gesteigert und vor allem daheim immer wieder gute und kämpferisch überzeugende Spiele gezeigt“, rechnet Dansenbergs Trainer Sebastian Wächter diesmal mit deutlich mehr Gegenwehr als beim klaren 27:17-Erfolg Anfang Oktober. „In diesem Spiel ist es uns über die gesamte Spieldauer nicht gelungen, die Nervosität und Unsicherheit abzulegen. Wir sind über die Saison hinweg allerdings gereift und deutlich abgeklärter geworden. Trotz unserer dünnen Personaldecke wollen wir die Dansenberger bis zum Ende ärgern und mal schauen, was dann möglich ist“, gibt sich HV-Coach Thomas Bach kämpferisch.

Vallendar spielt normalerweise eine defensive 6:0-Deckung, hat aufgrund personeller Probleme inzwischen aber auf die offensivere 5:1-Variante mit einem vorgezogenen Abwehrspieler umgestellt. „Unser Ziel muss es sein, wieder konsequenter den Abschluss zu suchen und klare Angriffe zu spielen. Hinten müssen wir wieder stabiler stehen und mit Leidenschaft über 60 Minuten Abwehr spielen“, fordert Wächter wieder vollen Einsatz.

Ohne Seitz, Kölsch, Kurz und Bold

Torhüter Markus Seitz wird aus familiären Gründen nicht mit nach Koblenz reisen. Ben Kölsch und Tobias Kurz sind in der A-Jugend-Bundesliga gefordert. Roman Bold wird aus privaten Gründen ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen. „Das ist schade, da er es als Rechtshänder auf Rechtsaußen gut gemacht hat. Aber Tobias Wächter und Max Dettinger werden es auch gut machen“, gibt sich Wächter optimistisch.

„Dansenberg hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und gehört mittlerweile sowohl in der Dritten Liga, als auch in der Oberliga zu den Spitzenteams. Davon lassen wir uns allerdings nicht beeindrucken und werden alles daransetzen, die deutliche Hinspielniederlage vergessen zu machen“, lautet die unmissverständliche Kampfansage von HV-Spieler Kalani Schmidt. Die Lauterer sind also gewarnt.

So spielen sie

TuS Dansenberg II: N. Becker, Haubeil, Rutz - T. Holstein, Simgen, M. Holstein, Schulze, Wetz, Jusufbegovic, Hofmann, P. Becker, Wächter, Dettinger, Jung, Theuer