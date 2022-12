Im Westpfalz-Derby der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zwischen der gastgebenden VTZ Saarpfalz und dem TuS Dansenberg II geht es am Sonntag (17 Uhr) für beide Mannschaften um sportlich überlebenswichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Perspektivmannschaft des TuS Dansenberg konnte den Abwärtstrend nach sieben Niederlagen in Folge mit zwei Teilerfolgen gegen die HSG Worms und den ambitionierten SV 64 Zweibrücken stoppen, belegt aber nach wie vor den letzten Tabellenplatz, den sie sich mit der punktgleichen HSG Nahe-Glan teilt. Der Rückstand auf die vier Plätze besser platzierte VTZ beträgt nur zwei Punkte. Man muss also nicht Mathematik studiert haben, um zu erkennen, dass es sich bei dem prestigeträchtigen Derby um ein Vier-Punkte-Spiel handelt.

Dass die Handschrift des neuen Trainers, Theo Megalooikonomou, bereits nach kurzer Zeit zu erkennen ist, spricht für den ehemaligen Abwehrspezialist. Der gebürtige Grieche hat die Mannschaft erst Mitte November, also unmittelbar vor dem richtungsweisenden Keller-Duell gegen Worms, übernommen und auf Anhieb zu einem Punktgewinn geführt. Der Schlüssel zum lange herbeigesehnten Erfolgserlebnis lag in einer starken Abwehrleistung.

Fokus auf die Abwehr

Auch der sensationelle Punktgewinn beim Tabellendritten SV 64 Zweibrücken war in erster Linie einer funktionierenden Defensive geschuldet. Hatte man in acht der ersten neun Saisonspiele noch mindestens 30 Tore kassiert, so stand man beim 23:23 gegen Worms und beim 24:24 in Zweibrücken hinten jeweils deutlich besser und kompakter. „Wir haben den Fokus in den letzten zwei Wochen stark auf die Abwehr gelegt. Wir wollen aus der stabilen Abwehr zu einfachen Toren kommen. Dazu zählt natürlich die Bereitschaft und der Wille, aber auch ein klares Konzept, wie Theo und ich uns das Abwehrspiel vorstellen, hat den Jungs hierbei sicher geholfen“, erläutert Co-Trainer Patrick Schulze, der das Team im vergangenen Jahr noch als Kapitän aufs Feld geführt hat.

Dass der Wille Berge versetzen kann, hat sein Team in Zweibrücken eindrucksvoll demonstriert, als es in den letzten fünf Minuten einen Drei-Tore-Rückstand aufholte. Am Sonntag soll beim Lokalrivalen des Aufstiegskandidaten der zweite Saisonsieg her. Durch die Reaktivierung von Routinier Raimonds Trifanovs erhofft sich die VTZ einen Schub im Kampf um den Klassenerhalt. Der ehemalige lettische Nationalspieler bildet mit Tomas Kraucevicius und dem ehemaligen Dansenberger Robin von Lauppert einen brandgefährlichen Rückraum. „Wenn wir die Jungs einigermaßen in den Griff kriegen, sehe ich uns für Sonntag gut aufgestellt, um dort etwas zu holen“, gibt sich Schulze selbstbewusst.