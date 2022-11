Der TuS Hohenecken ist in der Verbandsliga wieder auf Kurs. Und das soll auch so bleiben. Im Auswärtsspiel am Sonntag (14.45 Uhr) beim TuS Steinbach ist die Mannschaft von Trainer Benny Hassenfratz ganz auf Sieg eingestellt.

Auch wenn der Hohenecker Coach in Sachen Favoritenrolle eher zurückhaltend ist, so nimmt er sie diesmal an. „Wir müssen dort gewinnen“, gibt er seinem Team unmissverständlich die Marschroute für das 17. Ligaspiel vor. Der junge Trainer hat am vergangenen Wochenende mit seiner Mannschaft eine kritische Situation gemeistert. Mit dem 1:0-Sieg beim ASV Fußgönheim beendete seine Truppe ein lange Durststrecke. War man doch zuvor fünf Mal in Folge sieglos geblieben und in der Tabelle abgerutscht. „Jeder hat sich zu 100 Prozent reingehauen“, bemerkt Hassenfratz zum Auftritt der Seinen beim ASV. Seine Mannschaft habe da gezeigt, „dass sie Charakter hat“. Der zeige sich „in schlechten Phasen“.

Klarer Sieg im Hinspiel

Als sie es im vergangenen August zum ersten Mal in der Verbandsliga mit dem TuS Steinbach zu tun bekamen, befanden sich die Hohenecker in einer Phase, in der ihnen zu Hause alles zuzufliegen schien. Damals besiegten sie Steinbach mit 4:0 und erteilten den mit der Euphorie des Aufsteigers angereisten Gästen eine Lektion in Sachen Verbandsliga. Auch danach blies den Steinbachern noch häufig die raue Ligaluft ins Gesicht. Entmutigen ließen sie sich davon aber nicht.

Ersten Auswärtspunkt geholt

„Steinbach ist noch nicht abgeschlagen“, bemerkt Hassenfratz zur Tabellensituation der Donnersberger, die mit 13 Punkten den vorletzten Tabellenplatz belegen und damit stark abstiegsgefährdet sind. Zwölf seiner Punkte erkämpfte sich das Team in den Heimspielen. Dagegen sieht die Auswärtsbilanz mit einem Zähler ziemlich mau aus. Im Derby am vorigen Sonntag beim TuS Rüssingen gelang es der Mannschaft von Trainer Christoph Heinrich zum ersten Mal in der Runde, in einem Auswärtsspiel nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Die Partie endete 1:1 unentschieden. Trotz dieses Erfolgserlebnisses sieht der Coach sein Team gegen Hohenecken in der Außenseiterrolle.