Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Pokal spielt der TuS Hohenecken zwar keine Rolle mehr. Dafür aber in der Verbandsliga. Gehört er doch zu den Verfolgern des Tabellenführers SC Idar-Oberstein. Um den Primus auch weiterhin unter Druck zu setzen, braucht der TuS aber einen Sieg am Sonntag (15 Uhr) in der Auswärtspartie beim TB Jahn Zeiskam.

Eigentlich müsste dem Hohenecker Coach Benny Hassenfratz der Blick auf die Tabelle Freude bereiten. Seine Mannschaft steht nach acht Ligaspielen mit respektablen 16 Punkten auf dem dritten Platz.