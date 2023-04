Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Spiele, drei Siege, Spitzenreiter: Aus Sicht des TuS Dansenberg hätte es in der Dritten Bundesliga Staffel F bislang nicht besser laufen können. Im Pfalz-Derby gegen die TSG Haßloch will der TuS am Samstag (20 Uhr/Layenberger Sporthalle) nachlegen.

Dansenberg befindet sich in einer beachtlichen Frühform, was aufgrund des mitten in der Vorbereitung durchgeführten Trainerwechsels, verletzungsbedingter Ausfälle und den nur selten von