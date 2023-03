Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Handball-Drittligist TuS Dansenberg tritt am Samstag (19.30 Uhr) bei der HSG Rodgau Nieder-Roden an. Dass sich die Mannschaft von Trainer Frank Müller im Vergleich zu ihrem jüngsten Auftritt in allen Belangen steigern muss, liegt auf der Hand, wenn sie bei den Baggerseepiraten nicht untergehen will.

Es könnte alles so einfach sein. Dansenberg besiegte beim Saisonauftakt das HLZ Friesenheim-Hochdorf. Das wiederum setzte sich eine Woche später gegen Nieder-Roden durch. Folglich dürfte dem