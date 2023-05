Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drittligist TuS Dansenberg hat seinen Aufwärtstrend am Freitagabend mit einem Heimsieg gegen den VfL Gummersbach II fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Frank Müller besiegte das Team der Stunde mit 29:25 (16:10) und blieb zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Im Saar-Pfalz-Derby bei der HG Saarlouis soll die Serie am Montag (19.30 Uhr) fortgesetzt werden.

Wie schon beim jüngsten Auswärtssieg in Pohlheim, war es abermals Torwart Michel Fiedler, der aus dem starken Kollektiv herausstach. Mit 16 Paraden avancierte der 19-Jährige gemeinsam mit dem