Handball-Drittligist TuS Dansenberg startet ohne etatmäßigen Spielmacher in die neue Saison. Obwohl sich ein sicher geglaubter Transfer in letzter Sekunde zerschlagen hat, gehen die Schwarz-Weißen voller Optimismus in das Rennen um einen Platz im oberen Tabellendrittel. Das erste Pflichtspiel steht am Samstag (19.30 Uhr) im DHB-Pokal gegen Zweitligist HSC Coburg auf dem Programm.

Hinter den Schwarz-Weißen liegt eine gelungene Vorbereitung. Auch die Generalprobe gegen Drittligaabsteiger SF Budenheim wurde erfolgreich gestaltet. Damit, dass er beim 27:22 (11:12) auch ein