Der TuS Dansenberg II hat einen möglichen Bonuspunkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga verpasst. Beim 27:28 (10:14) gegen die formstarke HSG Rhein-Nahe Bingen trumpfte die Mannschaft von Trainer Theo Magalooikonomou nach einem Sieben-Tore-Rückstand zwar auf, die Aufholjagd blieb jedoch unbelohnt.

Als Julius Michel die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel mit 17:10 (33.) in Führung warf, schien der Tabellenfünfte einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern, ehe sich der TuS Dansenberg II mit einem 7:1-Lauf zum 17:18 (41.) eindrucksvoll zurückkämpfte. Bingen erwachte gerade noch rechtzeitig aus der Schockstarre, um den förmlich in der Luft liegenden Ausgleich zu verhindern. Das gleiche Kunststück gelang der HSG auch beim Stand von 20:21 (48.), 25:26 (57.) und 27:28 (60.). Das Glück des Tüchtigen blieb dem TuS II verwehrt.

Sonderlob für Keeper Norman Becker

„Die Niederlage war sehr, sehr ärgerlich. Wir konnten das Spiel gegen ein absolutes Spitzenteam bis auf eine kurze Phase rund um den Seitenwechsel durchweg offenhalten. Dass wir uns nach dem Sieben-Tore-Rückstand wieder zurückgekämpft haben, war eine riesen Mannschaftsleistung“, unterstrich Patrick Schulze. Ein Sonderlob des Co-Trainers verdienten sich der überragend haltende Torwart Norman Becker, der siebenfache Torschütze Marc Philipp Becker und der abwehrstarke Mihael Ivanov, die aus dem starken Kollektiv hervorstachen. Die Abwehr hatte die beiden torgefährlichsten HSG-Schützen über weite Strecken gut im Griff. Dansenberg kam kurz vor Schluss sogar noch einmal in Ballbesitz, der letzte Spielzug des Tages missriet jedoch.

Gegen die „Gekkos“

„Das war sehr unglücklich, aber mit so einer Leistung werden wir zuhause noch viele Punkte holen“, resümierte Schulze. Weiter geht es für die Perspektivmannschaft am Sonntag (17 Uhr) bei ihrem oberen Tabellennachbarn HSG Eckbachtal. Ein Sieg ist für den am Tabellenende liegenden TuS Dansenberg (6:26 Punkte) Pflicht, wenn er die „Gekkos“ (10:22) noch tiefer mit in den Abstiegskampf hineinziehen möchte.

So spielten sie

TuS Dansenberg II: N. Becker/Rutz (Tor), M. Becker (7), Seitz (4), Jung (4/1), Kiefer (3), Hofmann, Kölsch, Kötz (je 2), Grunau, Simgen, Bechtel (je 1), Ivanov, Theuer