Drittligist TuS Dansenberg hat am Samstag den Einzug in die DHB-Pokal-Hauptrunde vorzeitig perfekt gemacht. Die Mannschaft von Interimstrainer Marco Sliwa setzte sich beim TV Gelnhausen mit 31:27 (16:14) durch und ist somit einen Spieltag vor Schluss nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Der Kader für die kommende Spielzeit ist bereits so gut wie komplett.

„Das Minimalziel haben wir souverän erreicht. Wir hatten am Samstag eine Mannschaft auf der Platte, die den Sieg unbedingt wollte, und die auch den Einzug in den DHB-Pokal unbedingt wollte“,