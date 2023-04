Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Saar-Pfalz-Derby der Dritten Handball-Bundesliga kommt es am Samstag (19.30 Uhr) in der höchstwahrscheinlich ausverkauften Stadtgartenhalle zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen der gastgebenden HG Saarlouis und Staffel-Spitzenreiter TuS Dansenberg. Beide Mannschaften peilen den Aufstieg an.

Die Westpfälzer sind nach den beiden souveränen Siegen in Hochdorf und gegen den TV Germania Großsachsen eine von nur drei verlustpunktfreien Mannschaften in der Staffel F. Auch die HGS ist noch