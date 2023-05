Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball-Drittligist TuS Dansenberg steht bei der HSG Pohlheim vor einem richtungsweisenden Spiel im Kampf um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Die auf Rang zehn notierte Mannschaft von Trainer Frank Müller ist seit zwei Spielen ungeschlagen und will ihre Serie am Samstag (17.30 Uhr) ausbauen.

Trotz zahlreicher Ausfälle zeigten sich die Schwarz-Weißen zuletzt wieder deutlich formverbessert. Obgleich beim 27:27 gegen Tabellenführer TuS Ferndorf ein komfortabler Acht-Tore-Vorsprung