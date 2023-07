Oberligist TSG Kaiserslautern will am Sonntag (11 Uhr) zu Hause mit einem Sieg über den TSV Schott Mainz II die Meisterschaft klarmachen.

Zum zweiten Mal wurden die Hockeyherren der TSG vom SC Idar-Oberstein versetzt. Wie schon den ersten Termin ließ der Tabellenletzte der Oberliga auch den zweiten platzen und trat zur Nachholpartie nicht an. Eigentlich sollte die Partie gegen die Idar-Obersteiner zur Einstimmung auf das Saisonfinale dienen.

Die TSG wollte am Mittwochabend nicht nur gewinnen, sondern einen hohen Sieg einfahren. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre ihr das auch daheim gegen das noch punktlose Schlusslicht gelungen. „Wir hätten so gerne gespielt“, betonte TSG-Coach Andreas Gillmann und fügte hinzu, dass man den Terminvorschlag der Gäste akzeptiert habe. Doch trotz dieses Entgegenkommens trat der SCI wieder nicht an und begründete dies erneut mit Personalproblemen. Gillmann geht davon aus, dass die Partie als Sieg für sein Team gewertet wird. In diesem Fall würden die Buchenlocher die Tabellenspitze übernehmen.

TSG will den Tabellensechsten nicht unterschätzen

Mit einem Punkt Vorsprung auf den Zweiten HTC Neunkirchen hätten sie dann am letzten Spieltag alle Trümpfe in der Hand, um mit einem Sieg gegen den TSV Schott Mainz II ihre tolle Saisonleistung mit dem Titelgewinn und dem verbundenen Aufstieg in die Zweite Regionalliga zu krönen. Auch wenn das Team aus der Landeshauptstadt nach 13 Spielen mit mageren neun Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz angesiedelt ist, sieht Andreas Gillmann die Seinen vor einer schwierigen Aufgabe.

Klar ist aber auch, dass seine Truppe alles daransetzen wird, um nach mehr als einem Jahrzehnt wieder eine Oberliga-Meisterschaft feiern zu können.