Der FC Erlenbach hat sich mit dem Trainerteam René Reischmann und Heraldo Jorrin frühzeitig auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr geeinigt.

Beide bleiben dem Verein auch in der Saison 2021/22 erhalten. Für die laufende Runde strebt die Mannschaft in der B-Klasse-Donnersberg Süd eine Platzierung im vorderen Bereich an, sofern die Runde fortgeführt werden sollte. Mittel- und langfristig ist eine Rückkehr in die A-Klasse das erklärte Ziel. Wie der Verein weiter mitteilt, soll gemeinsam der Weg weiterverfolgt werden, nachhaltig eigene Kräfte aus der eigenen Jugend in den Bereich der ersten und zweiten Mannschaft einzubauen, „um insbesondere auch in der Breite noch besser für die Zukunft gerüstet zu sein.“