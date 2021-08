Die Torpedo-Gruppe, der Mercedes-Benz-Händler in der Region, hat sich mit den Mitarbeitern in der Pfalz über Abstriche bei den Bezügen verständigt. Das hat Geschäftsführer Christian Ritter gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt. Die Vereinbarungen laufen unter dem Motto „Torpedo-Solidargemeinschaft“.

Die einzelvertraglichen Vereinbarungen gelten für die Unternehmen Torpedo Garage Pfalz GmbH & Co. KG und die TG Nutzfahrzeughandelsgesellschaft mbH & Co. KG, beide in Kaiserslautern. Sie betreffen rund 250 Mitarbeiter, wie Geschäftsführer Christian Ritter am Dienstag erklärte.

Die Vereinbarungen sehen eine Beschäftigungsgarantie und im Gegenzug einen Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld vor. Sie gelten für dieses Jahr und weitere zwei Jahre. Die Belegschaft habe zu 95 Prozent die Vereinbarungen geschlossen, so Ritter.

Die Vereinbarungen sollen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Unternehmen wirtschaftlich stabil bleiben. „Coronabedingt müssen wir vorsorgen, dass unsere Firmen nicht in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Frühzeitig haben wir deshalb einen Schulterschluss mit unseren Mitarbeitern gesucht und gefunden“, erklärte Ritter.

Tarifvertrag ausgelaufen

Möglich wurden die einzelvertraglichen Regelungen dadurch, dass der Arbeitgeberverband für das Kfz-Handwerk Ende des vergangenen Jahres den Tarifvertrag für das Tarifgebiet Pfalz aufgekündigt hatte. Der Vertrag war im März dieses Jahres ausgelaufen.

Für die Torpedo-Garage Saarland GmbH hat die Kaiserslauterer Unternehmensgruppe indes eine abweichende Regelung vom Tarifvertrag mit der IG Metall geschlossen. Der Tarifvertrag zwischen dem Arbeitgeberverband für das Kfz-Gewerbe und der Gewerkschaft besteht hier fort.

Die abweichende Regelung betrifft rund 300 Mitarbeiter und sieht ebenfalls eine Beschäftigungssicherung und als Gegenleistung Verzicht auf Sonderzahlungen, also Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vor.

„Inhaltlich ist die Regelung im Saarland und der Pfalz im Wortlaut und in den finanziellen Auswirkungen fast die gleiche. Einmal als Tarifvertrag, einmal als Individualvereinbarung“, erläuterte Ritter.

Beide Parteien, die Torpedo-Unternehmensgruppe und die IG Metall, geben sich wechselseitig die Schuld dafür, dass es nicht auch für die Pfalz zu einer Regelung zusammen mit der Gewerkschaft gekommen ist.

Flugblatt der IG Metall

Die IG Metall hatte ursprünglich die Mitarbeiter in einem Flugblatt darüber informiert, dass die Torpedo-Gruppe bei der IG-Metall-Bezirksleitung Mitte, Frankfurt, einen Antrag auf Aufnahme von Verhandlungen über die Aussetzung des tariflich zusätzlichen Urlaubsgelds, der Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) und der Tariferhöhung gestellt hat.

Laut IG Metall sollte dies für die Torpedo Garage Pfalz GmbH & Co. KG und die TG Nutzfahrzeughandelsgesellschaft mbH & Co. KG sowie für die Torpedo-Garage Saarland GmbH gelten.

Die Torpedo-Gruppe vertreibt Personen- und Nutzfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, Smart, Hyundai und Land Rover in fünf Bundesländern, vor allem in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Sachsen. Die Zentrale der Unternehmensgruppe ist in Kaiserslautern. Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1200 Mitarbeiter. Sie macht einen Umsatz von rund 450 Millionen Euro.

Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Kaiserslautern, Bernd Löffler, kündigte am Dienstag für Ende Juli ein erstes Gespräch über die Fortsetzung des Tarifvertrags für Rheinland-Pfalz mit dem Arbeitgeberverband für das Kfz-Gewerbe an. Der Tarifvertrag war nach der Pfalz auch für das Rheinland aufgekündigt worden.