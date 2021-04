Nach 2020 mussten Schülerinnen und Schüler der Lauterer allgemeinbildenden Gymnasien auch 2021 ihr mündliches Abitur unter Corona-Bedingungen ableisten. Festliche Abschlussfeiern waren für die 589 Oberstufenschüler (Vorjahr 566) nicht möglich. Jede Menge Ehrungen und Preise schon.

Mit 332 Abiturientinnen (2020: 328) lag das weibliche Geschlecht auch in diesem Jahr weit vor den Jungs mit 257 Abiturienten (2020: 238). Ihre Abiturzeugnisse erhielten die Absolventen in den vergangenen Tagen unter Einhaltung von Abständen und Hygienemaßnahmen in ihren Schulen ausgehändigt. Die Zeugnisübergaben mit Übergabe der Buchpreise und Auszeichnungen wurden auf Video aufgezeichnet und zum Teil live gestreamt.

Auch wenn auf große Feierstunden verzichtet wurde, fehlte es an Glückwünschen und herzlichen Worten für die Abiturienten nicht. Wir nennen jeweils die besten Schüler mit einem Notendurchschnitt von 1 vor dem Komma.

Albert-Schweitzer-Gymnasium (45 Mädchen, 36 Jungen): Linus Fischer, Yanick Friedrich, Franziska Bold, Satine Buckenmaier. „Glück ist nicht abgesagt, und ich bin glücklich, denn wir sind alle negativ!“, so Schulleiterin Eva Wenzel-Staudt bei der Zeugnisübergabe. Ihr Wunsch für die Abiturienten: Dass diese in ihrem Leben einen Sinn erfahren sowie die Bereitschaft und den Mut, Verantwortung zu übernehmen.

Burggymnasium (45 Mädchen, 51 Jungen): Jana Moldenhauer, Sarah Bingeser und Cléa Demmerle. Oberstudienrat Frank Busch empfahl den Abiturienten mit offenen Augen in die Welt zu gehen und dem Primat der Wahrnehmung Raum zu lassen. „Erst dann könnt ihr, was immer es ist, nennen und beschreiben, analysieren und interpretieren, diskutieren und kritisch besprechen, beurteilen und bewerten.“ Das Abimotto: „Abiversal – Die Stars gehen, die Fans bleiben.“

St.-Franziskus-Gymnasium (83 Mädchen): Anika Oster, Kami Schütz, Clara Günther, Annika Becht und Lena Dowidat. In der Abiturrede hieß es: „Ihr könnt stolz sein auf das, was ihr in den letzten 13 Jahren erreicht habt. Gerade das letzte Jahr war völlig anders als gedacht: Schulschließung, Hygienepläne, Sdui, Moodle, Wechselunterricht, Fernunterricht, Videokonferenzen… Ihr habt euch durchgekämpft, technische Hürden überwunden, ihr wart manches Mal auf euch alleine gestellt, aber ihr habt das Ziel erreicht.“ Das Abimotto: Abivengers-Endgame. Geschafft- oder erst der Anfang?

Heinrich-Heine-Gymnasium (48 Mädchen, 42 Jungen): Marie Burkhart, Viktoria Ludchenko und Levy Müller. Abimotto: „Abitur 2021 – Maskenball statt Abiball“.

Hohenstaufen-Gymnasium (41 Mädchzen, 54 Jungen): Jan Jonas Weigl, Birk Dietrich und Nora Engel. Schulleiter Roland Frölich: „Ihr habt mit dem bestandenen Abitur einen großen Lebensabschnitt in eurem Leben erfolgreich beendet. Ein wichtiger Schritt ist geschafft. Ihr geht „AB In die Zukunft“, in eure Zukunft. Hierzu steht euch nun alles offen. Ihr habt die Freiheit, das zu tun, was euch gefällt und guttut. Daher bedauere ich es sehr, dass diese Freiheit durch die derzeitige Pandemie-Situation aber gleich wieder, wenn auch nur auf Zeit, eingeschränkt wird.“

IGS Bertha von Suttner (30 Mädchen, 32 Jungen): Panagiota Papadopoulou, Eileen Schäffner und Lena Litterst. Abimotto: „Abikropolis-die Götter verlassen den Olymp“.

Rittersberg-Gymnasium (40 Mädchen, 42 Jungen): Victoria Bingham, Sebastian Galwas und Michelle Misamer. In seiner Rede ermutigte Studienrat Thorben Muth, nach einem Weg zu suchen, mit dem in der Pandemie Erlebten möglichst positiv umzugehen. Er appellierte, sich den großen Moment des Abiturs nicht zerstören zu lassen, sondern daraus Kraft zu schöpfen, die Probleme der Zeit mit Courage und Leidenschaft anzugehen. Abimotto: „CoronABI- Mit Abstand die Besten!“