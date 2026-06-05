Wer in den vergangenen Monaten in der Fischerstraße auf Höhe des Synagogenplatzes unterwegs war, wurde nicht selten Zeuge wilder Abbiegemanöver und verbotener Fahrten von der Friedrich- in die Schubertstraße – wohlgemerkt über die vierspurige Straße hinweg. Den teils chaotischen Zuständen hat die Stadt nun ein Ende bereitet. Sogenannte Leitboys, mehrere kleine Baken als Fahrbahntrenner hintereinander aufgebaut, verhindern nun das falsche Abbiegen oder Überqueren der Fahrbahn. Denn regelmäßig seien dort gefährliche Situationen zu beobachten gewesen, schildert ein Leser. Sowohl Fußgänger als auch Radfahrer, Menschen mit Elektroroller oder andere Autofahrer seien „erheblich gefährdet“ gewesen.

Eigentlich ist der Verkehr dort klar geregelt. Wer aus nördlicher Richtung – der Gau- und Kanalstraße – in die Friedrichstraße einfährt und von dort in die Fischerstraße will, darf nur rechts in Richtung Innenstadt abbiegen. Das Queren der Fahrbahn über alle vier stadtein- und stadtauswärtsführenden Spuren, um in die Schubertstraße zu gelangen, ist verboten. Wer aus dem Osten der Stadt kommt, darf von der Fischerstraße zudem nicht nach links in die Schubertstraße abbiegen. Eine durchgezogene Linie zeigte diese Verkehrsregelung an. Nur: Genutzt hat es häufig nichts. Daher hat die Stadtverwaltung dort nun mit den Leitboys dicht gemacht.