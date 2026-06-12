Zum Saisonabschluss ist der TC RW Kaiserslautern beim TC Mörsch-Frankenthal zu Gast. Die Lauterer stehen bereits als Meister der Verbandsliga fest.

Der Mannschaftsführer der Rot-Weißen blickt noch immer mit einer gewissen Verwunderung auf die Saison zurück. Dass sein Team die Meisterschaft gewinnen und den Titel vorzeitig sichern würde, hätte er vor Rundenbeginn nicht für möglich gehalten. „Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt“, sagt Milic. In gewisser Weise spiegeln sich die Erfolge seiner Mannschaft auch in seinen persönlichen Ergebnissen wider. Die Lauterer bestritten bislang fünf Ligaspiele und gewannen sie alle. Milic war in fünf Einzeln gefordert und ging jedes Mal als Sieger vom Court. So soll es auch im letzten Mannschaftskampf weiterlaufen. Max Milic, der noch keinen Satz abgegeben hat, will alles daransetzen, dass seine Bilanz auch nach dem letzten Einzel makellos ist. Der 22-Jährige sieht seine Mannschaft gegen den TC Mörsch-Frankenthal klar in der Favoritenrolle. Alles andere als ein Sieg von Milic und Co. wäre eine faustdicke Überraschung. Treffen sie doch auf ein bislang noch erfolgloses Team, das auf dem letzten Tabellenplatz steht.

Auf ihre beiden ausländischen Cracks, den Dänen Gustav Theilgaard und den Franzosen Antoine Walch, verzichten die Lauterer am Sonntag (10 Uhr). Sie setzen ganz auf ihre junge Garde. Mit dem Gewinn der Meisterschaft haben die RW-Herren den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. Obwohl die neue Saison noch in weiter Ferne liegt, zeigt sich Max Milic überzeugt: „Wir können uns auch in dieser Liga behaupten.“