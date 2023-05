Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch nicht aufgeben wollen die Damen des TC Rot-Weiß Kaiserslautern, was die Aufstiegsambitionen in die Oberliga angeht. Die untermauerten sie mit einem klaren 7:2-Auswärtssieg in der Verbandsliga gegen den TC Laudert. Die Damen des 1. TC Weilerbach konnten die erste Saisonniederlage in der Pfalzliga in einem äußerst engen Spiel gegen den TC Weiss-Rot Speyer 2 beim 5:4-Sieg gerade noch so verhindern.

„Ich war heute sehr zufrieden“, freute sich die 17-jährige Lucy Lascheck vom TC RW über den deutlichen Erfolg ihres Teams, zu dem auch sie selbst beigetragen hatte. In der