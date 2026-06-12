Freie Fahrt durchs Viadukt: Nach mehreren Jahren können die SWK-Busse wieder durch die Bahnunterführung am Elektrizitätswerk fahren.

Wie die Stadtwerke Kaiserslautern mitteilen, werden die Linien 105, 106, 107 und 115 die Route nutzen. Ab Samstag, 13. Juni, werden die Haltestellen Post und E-Werk wieder bedient. Die Haltestellen Nachtschicht, Wilhelm-Raabe-Straße, E-Werk-Ersatz und Addi-Schaurer-Platz entfallen – sie werden nur noch stadtauswärts angefahren. Auf der Linie 106 kommt es zu weiteren Fahrplananpassungen: Die Standzeiten vom Hauptbahnhof an die Endhaltestelle nach Mölschbach werden verschoben, abends und am Wochenende fahren die Busse über die Richard-Wagner- anstatt über die Rudolf-Breitscheid-Straße in die Stadtmitte. Die Linie 115 hält am Hauptbahnhof wieder am Bussteig A, wenn’s in Richtung Uni geht, und am Steig B in Richtung Stadtmitte. Auf der Linie 101 gibt es Ergänzungen spätabends.