Kaiserslautern SWK-Busse fahren wieder durchs Viadukt
Wie die Stadtwerke Kaiserslautern mitteilen, werden die Linien 105, 106, 107 und 115 die Route nutzen. Ab Samstag, 13. Juni, werden die Haltestellen Post und E-Werk wieder bedient. Die Haltestellen Nachtschicht, Wilhelm-Raabe-Straße, E-Werk-Ersatz und Addi-Schaurer-Platz entfallen – sie werden nur noch stadtauswärts angefahren. Auf der Linie 106 kommt es zu weiteren Fahrplananpassungen: Die Standzeiten vom Hauptbahnhof an die Endhaltestelle nach Mölschbach werden verschoben, abends und am Wochenende fahren die Busse über die Richard-Wagner- anstatt über die Rudolf-Breitscheid-Straße in die Stadtmitte. Die Linie 115 hält am Hauptbahnhof wieder am Bussteig A, wenn’s in Richtung Uni geht, und am Steig B in Richtung Stadtmitte. Auf der Linie 101 gibt es Ergänzungen spätabends.