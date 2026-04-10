Der Verbandsligist SV Steinwenden ist am Sonntag um 15 Uhr bei der SG Eintracht Bad Kreuznach gefordert.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Sascha Hammann hat sich Daniel Meisenheimer bereit erklärt, die Mannschaft zusammen mit seinem Co-Trainer Tobias Fauß zu coachen. Nach der Saison beendet Meisenheimer sein Trainerengagement und auch seine Spielerkarriere. Letzteres hatte er schon zu Saisonbeginn angekündigt. Familie und Beruf haben dann für den 37-Jährigen Priorität.

Beim SV Steinwenden herrscht nach dem Trainerwechsel eine positive Stimmung. Diesen Eindruck konnte man in dieser Woche beim Training gewinnen. Trainer und Spieler sind auf die restlichen sieben Spiele bis zum Rundenende fokussiert. Als Tabellenzwölfter steht der SV Steinwenden zwar auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, doch er braucht dringend noch Punkte im Kampf um den Ligaverbleib.

Eintracht Bad Kreuznach rangiert nach den bisherigen 23 Ligaspielen zwei Plätze vor den Steinwendenern, die mit einem Sieg am Sonntag an diesem Konkurrenten vorbeiziehen könnten. Zuletzt musste sich Eintracht Bad Kreuznach mit 0:3 dem Tabellenführer TuS Mechtersheim geschlagen geben und kassierte damit die vierte Niederlage in Folge. Aber auch beim SV Steinwenden lief es zuletzt nicht gut. Im Derby unterlag man dem abstiegsbedrohten SV Morlautern mit 0:2.