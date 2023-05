Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur wenige Tage nach dem Pokalspiel zwischen dem SV Morlautern und dem SV Steinwenden treffen beide Vereine am Sonntag, 16 Uhr, in Steinwenden erneut aufeinander. Nach der Auftaktniederlage in Idar-Oberstein will der SVS im Verbandsliga-Heimspiel gegen den Favoriten aus Morlautern erstmals punkten.

Wenn man auf die Tabelle blickt, verlief der Saisonstart in der Verbandsliga nicht überraschend. Der SV Morlautern steht mit sechs Punkten an der Spitze und der SV Steinwenden nach der Niederlage beim Saisonauftakt