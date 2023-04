Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Totgesagte leben länger. Vor zweieinhalb Jahren ist der SV Mackenbach schier unaufhaltsam Richtung B-Klasse getaumelt. Jetzt stehen Derbys mit Weilerbach, Ramstein, Reichenbach bevor. Dass der SVM nun Bezirksliga spielt, ist fast ein kleines Fußballwunder.

Wer plärrt denn da so ’rum? Ein Irrwisch tobte über den Rasen am Rinnsal namens Alsenz: „Wir war’n tot, vor zwei Jahren waren wir so was von tot ...“, krächzte der