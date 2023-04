Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Fischbach hat den Saisonstart in den Sand gesetzt. Im Auftaktspiel gab es für die junge Truppe wenig zu bestellen. Mit 1:6 zog sie gegen den BC Offenbach vor heimischem Publikum den Kürzeren. Den Ehrenpunkt holte Fabian Hammes in einem aufregenden Spiel. Am zweiten Spieltag der Zweiten Bundesliga Süd unterlag man dann nach hartem Kampf dem BSV Eggenstein-Leopoldshafen mit 3:4.

Der Routinier im Fischbacher Team zeigte, dass er nicht nur spielerisch noch eine Menge draufhat, sondern auch noch kämpferisch ein Vorbild für seine jungen Teamkollegen sein kann. In seinem