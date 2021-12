Zum Jahresende noch einmal punkten. Unter diesem Motto stehen für den SV Fischbach an diesem Wochenende die beiden Auswärtspartien in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd. Im ersten Spiel geht es am Samstag (18 Uhr) gegen den Münchner Klub TSV Neuhausen-Nymphenburg II, und am Sonntag (12.30 Uhr) folgt die Partie beim TuS Geretsried.

Aufgrund ihrer nach wie vor nicht allzu rosigen Tabellensituation sollten die mit sieben Punkten auf dem zehnten Platz rangierenden Fischbacher nicht mit leeren Händen aus Bayern zurückkehren. Vor allem im ersten Spiel sind sie gefordert. Bekommen sie es doch da mit dem Tabellenletzten zu tun. Jonas Kehl, der Mannschaftsführer des SVF, erwartet ein „spannendes Kellerduell“ mit einem Gegner, der viele junge und in der Zweiten Liga noch unerfahrene Spieler in seinen Reihen hat. In den bisherigen neun Ligaspielen ergatterte der TSV Neuhausen-Nymphenburg II magere sechs Punkte, womit er aber nur einen Zähler weniger als der SVF auf dem Konto hat. Diese Nähe im unteren Tabellenbereich gibt dem Spiel eine Menge Brisanz. Geht es doch um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Mit breiter Brust ins Spiel

An Selbstvertrauen sollte es dem SVF bei seinem Auftritt in der bayerischen Hauptstadt aber nicht fehlen. Gelang ihm doch zuletzt im Spiel gegen den damaligen Spitzenreiter 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II ein bemerkenswertes Ergebnis. Zwar musste man sich am Ende mit 3:4 geschlagen geben, verbuchte aber aufgrund der knappen Niederlage einen Mannschaftspunkt.

Nicht nur einen, sondern mindestens drei Punkte wollen die Fischbacher an diesem Wochenende erobern. „Das ist unser Ziel“, sagt Jonas Kehl, der seinem Team auch in der zweiten Partie beim Ligaachten TuS Geretsried (11 Punkte) einen Erfolg zutraut. Dass der TuS ein anderes Kaliber als der TSV ist, zeigte sich unlängst im Duell der beiden bayerischen Mannschaften, das Geretsried mit 6:1 für sich entschied.

Vier Spiele, vier Siege

Im Dameneinzel ruhen die Hoffnungen des SVF auf Louisa Marburger, die gegen Bischmisheim II sowohl im Einzel als auch mit ihrer Partnerin Lena Germann im Doppel siegreich war. Viermal trat Marburger in dieser Saison im Einzel für den SVF an, und viermal gewann sie. In den Herrenpartien baut man auf Levin Henze, Leander Adam, Finn Busch und Moritz Miller.