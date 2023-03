Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ü40-Herren des SV Enkenbach sind bei der Fußball-Südwestmeisterschaft in Lachen-Speyerdorf Dritter geworden. Im „kleinen Finale setzten sie sich mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen die SG Kohlbachtal/Lauterbach durch.

In den Spielen der Gruppe A waren die Enkenbacher auf die SG Wormatia Worms/Leiselheim, den ASV Lug-Schwanheim und den SV Hermersberg getroffen und hatten am Ende in der Tabelle mit sechs Punkten