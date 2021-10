Das Sturmtief „Ignaz“ hat in mehreren Orten im Landkreis für Stromausfälle gesorgt. Wie die Pfalzwerke am Donnerstagmorgen mitteilen, sind aktuell Albersbach, Enkenbach, Fischbach, Reichenbach-Steegen, Sembach und Trippstadt betroffen. „Unsere Netzteams arbeiten an der Fehlerlokalisierung und Störungsbehebung, so dass die Stromversorgung schnellstmöglich wieder hergestellt werden kann“, teilen die Pfalzwerke mit.