Dicht an dicht – und das auch noch in viel zu hohem Tempo – sind am Donnerstagabend die Fahrer zweier VW-Transporter über die A6 von Kaiserslautern her kommend in Richtung Saarbrücken gerauscht. Bei Ramstein-Miesenbach aber war die allzu flotte Fahrt zu Ende: Eine Zivilstreife der Polizei zog die beiden Männer aus dem Verkehr.

Die Beamten waren in einem Fahrzeug unterwegs, das speziell für die Dokumentation von Verkehrsverstößen ausgestattet ist. Die Zivilstreife habe gerade den Verkehr auf der A6 überwacht, als ihnen die beiden dicht hintereinander fahrenden Transporter aufgefallen seie, teilte die Polizei mit. Dank der Mess- und Videotechnik im Fahrzeug konnten die Beamten die Verstöße exakt dokumentieren.

Mehrere Hundert Euro fällig

Beide Fahrer haben demnach den gebotenen Mindestabstand des halben Tachowertes deutlich unterschritten. 61,5 Meter hätte der Hintermann bei 123 Stundenkilometern zwischen sich und dem vorausfahrenden Wagen lassen müssen. Ein Fahrer aber folgte seinem Vordermann quasi Stoßstange an Stoßstange. Weniger als elf Meter betrug gemäß Messung der Raum dazwischen. Hinzu kam, dass der vorausfahrende Transporterfahrer danach noch ordentlich aufs Gaspedal trat, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 um 28 Kilometer pro Stunde überschritt und dabei auch noch einen anderen Verkehrsteilnehmer rechts überholte.

Beim Kontrollstopp an der Ausfahrt Ramstein führten die Polizisten den beiden Sündern ein Video vor, das ihre Fahrweise zeigte. Beide hätten sich einsichtig gezeigt, teilt die Polizei mit. Das bewahrte sie aber nicht davor, noch vor Ort eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro hinblättern zu müssen.