Mit der U15 und der U20 sind die Fechter in die deutschen Meisterschaften gestartet. Lara Hensen von der TSG Kaiserslautern zeigte hervorragende Leistungen.

Mit vier Siegen aus sechs Gefechten und einem ausgezeichneten Trefferverhältnis sicherte sie sich in Buchholz im starken Feld von 70 Starterinnen souverän den Einzug in die Direktentscheidung. Dort bestätigte sie ihre gute Tagesform und gewann ihr erstes K.o.-Gefecht deutlich mit 15:9. Erst im Kampf um den Einzug unter die besten 16 musste sich Lara Hensen Cecilie Koesters aus Münster geschlagen geben und belegte am Ende Platz 23. Das war eine deutliche Verbesserung gegenüber der vergangenen DM. „Mit Platz 23 bei einer Deutschen Meisterschaft gehört sie zu den besten Nachwuchsflorettfechterinnen Deutschlands in ihrer Altersklasse und unterstreicht als beste Florettfechterin im Südwestverband ihre tolle Form“, lautete ein absolut zufriedenes Fazit von Johannes Krieger-Kettering, Cheftrainer der TSG-Fechter.

Am zweiten Wettkampftag führte die TSG-Fechterin das Südwest-Team gemeinsam mit den Zweibrücker Teamkolleginnen Mia Paul und Emma Rossbach auf Rang 14.

Für TSG-Fechttrainer Max Luczak hat Hensen nicht nur fechterisches Können sondern auch Kampfgeist und Nervenstärke auf nationaler Bühne bewiesen. Das Ergebnis unterstreiche ihre positive Entwicklung und mache Hoffnung auf weitere erfolgreiche Auftritte für die TSG Kaiserslautern. „Nach den vielen extra Einzellektionen der vergangenen Wochen zur Vorbereitung hat sich Lara dieses Ergebnis verdient“, zeigt sich Trainer Luczak stolz auf das Erreichte.

In Buchholz erwischte der TSG- Fechter Nils Ilin laut Trainer beim Herrenflorett U20 eine Hammergruppe und kam nicht über die Vorrunde hinaus. Ilin startet in zwei Wochen bei der U17 Fecht-DM, in seiner eigentlichen Altersklasse.