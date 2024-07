Die Stadt Ramstein-Miesenbach will ihre Stadtentwicklungsstrategie neu ausrichten. Dazu sollen auch die Bürger mit ins Boot genommen werden. Deshalb findet am Dienstag, 9. Juli, 18.30 Uhr im Congress Center Ramstein (CCR) eine Info-Veranstaltung statt.

Das neue Entwicklungskonzept soll unter dem Motto „Stadtzentrum mit Bildungs- und Freizeitcampus“ aufgestellt werden. Wie Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) sagte, sei Ramstein-Miesenbach eine lebenswerte Stadt mit aktivem wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Leben. Gebiete, die sich nicht an wandelnde Anforderungen anpassten, würden an Attraktivität verlieren. „Mit Unterstützung der Bund-Länder Städtebauförderung möchten wir uns daher auf den Weg machen, unsere Stadt fit für die Zukunft zu machen.“ Ramstein-Miesenbach solle lebendig bleiben, die Versorgungsaufgaben sollten erfüllt und die Stadt auch für Wohnen, Arbeit, Kultur und Freizeit gleichermaßen attraktiv sein. Bei der Planung soll zudem die Klimafolgeanpassung in den Blick genommen werden, ergänzt Hechler.

Die Stadt entwickele aktuell mit dem Planungsbüro Kernplan, Illingen, ein städtebauliches Entwicklungskonzept. Darin werde erarbeitet, wie die Innenstadt in zehn bis 15 Jahren aussehen könnte, ergänzte Hechler. Im Zuge dessen würden vorbereitende Untersuchungen durchgeführt, um ein Sanierungsgebiet auszuweisen. Hechler fordert die Bürger dazu auf, sich aktiv an der Zukunft der Stadt zu beteiligen.