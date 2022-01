Covid-19-Impfungen werden an jedem Samstag im Januar im Congress Centrum Ramstein (CCR) zwischen 10 und 14 Uhr angeboten. Verimpft werden ausschließlich mRNA-Impfstoffe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Sonderimpfaktion findet darüber hinaus am Freitag, 14. Januar, zwischen 16 und 19 Uhr im CCR statt. Durchgeführt werden Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass (Falls vorhanden), mit Personalien ausgefülltes Aufklärungsmerkblatt sowie der Aufklärungs- und Anamnesebogen. Diese können auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) unter www.rki.de heruntergeladen werden. Die Formulare können aber auch am Empfang im Rathausfoyer der Verbandsgemeindeverwaltung abgeholt werden. Wer trotz Krankheitssymptomen zum Impfen kommen möchte, muss einen negativen Antigen-Test auf das Coronavirus vorlegen. Es gelten bei den Terminen Maskenpflicht und Abstandsgebot.