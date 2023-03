Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab 7. April soll es steigen: das 27. Kammgarn International Jazzfestival in Kaiserslauterns Kulturzentrum. Jazzgrößen wie der israelische Jazz-Bassist Avishai Cohen oder die deutsche Gitarrenikone Sigi Schwab haben sich angesagt. Doch wird es auch tatsächlich stattfinden? In Zeiten, in denen noch immer Veranstaltungen en gros abgesagt werden?

Kammgarn-Chef Richard Müller, „Erfinder“ und Impresario des pfälzischen Traditionsfestivals, ist optimistisch. Und das, obwohl auch das Kammgarn-Programm bis in den April hinein