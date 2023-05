Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihre eindrucksvolle Siegesserie fortzusetzen, um so in ihrem vorletzten Saisonspiel schon den Meistercoup in der Südwestliga zu landen, das haben sich die Tennisherren 50 des TC RW Kaiserslautern am Samstag (13 Uhr) daheim im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt vorgenommen.

Die Rot-Weißen bekommen es da mit dem Ligazweiten aus der Mainmetropole zu tun, mit der einzigen Mannschaft, die ihnen die Meisterschaft noch vermasseln könnte. Schlagen sie jedoch die Hessen, dann