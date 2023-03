Am Sonntag (15 Uhr) treffen mit der TSG Trippstadt und dem SV Mackenbach in der Abstiegsrunde der Bezirksliga Westpfalz zwei Teams aufeinander, die jeden Punkt gut gebrauchen können. Die Trainer im Gespräch.

Dirk Schmitt (Trippstadt): „Beide Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg und müssen dieses Spiel gewinnen. Wir werden auf ein sehr motiviertes Team treffen. Unser Gegner steht auf dem sechsten Tabellenplatz und sucht den Anschluss nach oben. Meine Mannschaft belegt zwar den dritten und damit einen sicheren Platz. Doch das ist trügerisch. Uns trennen nur drei Punkte von Mackenbach. Wie gefährlich die Lage ist, verdeutlicht die große Absteigeranzahl. Von den zehn in der Abstiegsrunde spielenden Mannschaften steigen sechs ab. Am Sonntag erwarte ich ein kampfbetontes Spiel. Von großer Bedeutung werden die Zweikämpfe sein. Meine Mannschaft mag das Offensivspiel. Aber wir müssen auch an die Defensive denken und eine Balance zwischen Abwehr und Angriff finden. Für uns spricht in diesem Duell, dass wir zu Hause spielen. Wir sind heimstark, und ich bin zuversichtlich, dass wir gegen den SVM gewinnen. Ich tippe auf einen 3:2-Sieg.“

Heiko Batista Meier (Mackenbach): „Wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Die TSG Trippstadt ist eine robuste Truppe mit vielen großen Spielern. Zudem hat sie sehr gute Stürmer. Aber wir treten dort mit viel Selbstvertrauen an. Das haben wir uns im Auftaktspiel zur Abstiegsrunde geholt, das wir gegen die SG Oberarnbach mit 2:0 gewonnen haben. Ich finde es nicht gut, dass in dieser Saison so viele Mannschaften absteigen müssen. Deshalb ist jedes Spiel für uns ein Endspiel. Am Sonntag erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie denselben Kampfgeist und dieselbe Leidenschaft wie zuletzt zeigt. Schön wäre es, wenn wir diesmal die Tore früher als gegen Oberarnbach schießen würden. Da es nach Trippstadt ja nicht allzu weit ist, hoffe ich, dass viele unsere Fans hinfahren und uns unterstützen. Ich tippe auf ein 2:0 für uns. Am Ende der Saison werden wir in der Bezirksliga bleiben.“