Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FV Bruchmühlbach empfängt am Sonntag (15 Uhr) den ASV Winnweiler. Es ist ein Duell, in dem es um „Alles oder Nichts“ geht, so beschreibt ASV-Trainer Waldemar Schneider die Vorzeichen der Partie.

Uwe Dengel (Trainer FV Bruchmühlbach) über ...

... die Bedeutung des Spiels: „Ich bin vor einer Woche sozusagen als Feuerwehrmann gekommen, nachdem Uwe Scharbach