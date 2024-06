Man könnte es sich leicht machen und das Ergebnis der AfD mit dem Rechtsruck in Europa und im Bund erklären. Allerdings darf man nicht außer Acht lassen, dass die AfD in Städten

Das gute Abschneiden der AfD ist nicht allein auf den Bundestrend zurückzuführen. In Kaiserslautern hat die Partei stärker abgeschnitten als andernorts. Die Gründe dafür müssen analysiert werden.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter