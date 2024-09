Mit großer Unterstützung seiner Partei geht der Westpfälzer SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves in den Wahlkampf für eine weitere Legislaturperiode. Bei der Delegiertenkonferenz am Samstag in Kaiserslautern-Siegelbach erhielt der 38-Jährige von 61 Delegierten ein Ja, nur eine Person stimmte gegen ihn. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Mieves vertritt seit 2021 den Wahlkreis 208, der die Stadt Kaiserslautern sowie die Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Otterbach-Otterberg und Weilerbach des Lauterer Kreises, den Landkreis Kusel und den Donnersbergkreis umfasst.

Unterstützung auf der Wahlkreiskonferenz erhielt Mieves von Ministerpräsident Alexander Schweitzer ( SPD), der dem jungen Westpfälzer bescheinigte, die großen Fußstapfen seines langjährigen Vorgängers Gustav Herzog (SPD) sehr gut auszufüllen und ihm für sein Engagement im Bereich Gesundheit und Digitales sowie seine hohe Präsenz bei den Bürgern Respekt zollte.

Vor der Wahl umriss Mieves Eckpunkte der SPD-Politik – wie die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren, den Mindestlohn, die Unterstützung von Brennpunktschulen und die Förderung der maroden Bahninfrastruktur – und machte seine Schwerpunkte klar: Statt medienwirksamer platter Sprüche wolle er Probleme lösen, auf Wunsch zu den Bürgern kommen und sich mit Respekt für alle Menschen gleichermaßen einzusetzen.