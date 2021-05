Deutlich weniger Strom soll die Beleuchtung des Congress Centers Ramstein (CCR) künftig verbrauchen und so umweltfreundlicher sein. Die Stadtratsmitglieder stimmten in ihrer jüngsten Sitzung für den Austausch der alten Kronleuchter gegen neue. Die 22 Kandelaber in Wendelinus-, Barbara- und Hubertussaal werden durch zwölf moderne Leuchten mit dimmbaren LEDs ersetzt. Obwohl außerdem noch zwölf Pendelleuchten für die kleineren Säle neu hinzukommen, reduziere sich die Lichtleistung, also der verbrauchte Strom, dadurch um knapp 82 Prozent, rechnete Ludwig Linsmayer (CDU), der Erste Stadtbeigeordnete, vor. Dadurch würden 35 Tonnen weniger CO 2 im Jahr ausgestoßen als bisher. Die Investition lässt sich die Stadt rund 55.400 Euro kosten. Laut Linsmayer rechne sich das alleine durch die Stromeinsparungen bereits in wenigen Jahren.