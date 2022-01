Die geschlossenen Sparkassenfilialen im Landkreis werden nach und nach wieder geöffnet. Den Anfang macht am Dienstag, 25. Januar, die Filiale in Bruchmühlbach: Die Geschäftsstelle in der Kaiserstraße ist vorerst jeweils dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr (donnerstags bis 18 Uhr) besetzt. Wie der Sprecher der Sparkasse Kaiserslautern, Michael Pfleger, weiter mitteilt, sollen am Montag, 1. Februar, die Geschäftsstellen in Otterbach und Hochspeyer folgen. Auch sie sind dann wie Bruchmühlbach jeweils dienstags und donnerstags geöffnet. Pandemiebedingt waren Anfang Dezember mit Ausnahme der fünf Filialdirektionen in Enkenbach-Alsenborn, Otterberg, Ramstein-Miesenbach, Landstuhl und Weilerbach alle Geschäftsstellen der fusionierten Sparkasse Kaiserslautern im Landkreis geschlossen worden. Das Kreditinstitut begründete diesen Schritt damals mit dem hohen Krankenstand seiner Mitarbeiter. „Die Corona-Situation hat sich bislang bei der Sparkasse noch nicht entspannt“, gibt ihr Sprecher Auskunft zum gegenwärtigen Stand. Die Entwicklung sei „weiterhin sehr dynamisch“ und die Sparkasse habe alle Vorkehrungen getroffen, „soweit es möglich ist, flexibel zu reagieren“. Laut Pfleger sollen die Geschäftsstellen in weiteren Gemeinden „in Abhängigkeit der Entwicklungen“ ebenfalls bald wieder öffnen.