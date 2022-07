Ach, es war einfach nur schön. Der lothringische Barde und Liedermacher Marcel Adam war am Wochenende in der Otterberger Integrierten Gesamtschule (IGS) zu Gast.

Das hieß klassische Chansons zu hören. In Texte wie „Wunder gescheh’n“, „Ne me quitte pas“, „S’onna“ oder das traditionelle Schlusslied „Von guten Mächten“ einzutauchen, über philosophisch angehauchte Plaudereien zu schmunzeln und am Ende dankend zu applaudieren. Begeistert! Nach jedem Stück!

Der Verein Kultur-Art hatte in die Aula der IGS eingeladen und angesichts der dicht besetzten Stuhlreihen überraschend gute Resonanz bekommen. Zu Recht. Denn es wurde ein Konzertabend, der sich nicht nur nach pandemiebedingt mageren Kulturzeiten rundum gut anfühlte.

Verstand es doch Chansonnier Adam aus dem Grenzland Lothringen einmal mehr, scheinbar für jeden einzelnen Gast zu singen. Er musizierte hörgenüsslichst mit Sohn und Gitarrist Yann Loup sowie dem Akkordeonspieler Christian di Fantauzzi, der gemeinsam mit Christian Conrad das Duo „La fine équipe“ bildet.

Diese Soli! Voll Herz und Verstand. Dieser Sound! Voll Wehmut und lebensfrohem Spirit. Ein schöner Sommerabend.