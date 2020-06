Mit einem Auftritt der Formation Luigi Botta & Friends öffnet am Freitag, 10. Juli, die Ramsteiner Sommer Lounge. Die kleine Veranstaltungsreihe soll in diesem Jahr über den Ausfall der Ramsteiner Sommernächte hinwegtrösten.

Für die beliebten Ramsteiner Sommernächte in gewohnter Form ist die Virusgefahr noch zu heiß. Doch öffnet – kleiner Trost – dafür am Freitag, 10. Juli, 19.30 Uhr (Einlass 18 Uhr), die Ramsteiner Sommer Lounge. Luigi Botta & Friends machen am Freitag kommender Woche den Auftakt zur neuen Sommer Lounge.

Das Congress Center Ramstein (CCR) organisiert die kleine Veranstaltungsreihe, Schauplatz ist der neu gestaltete Vorplatz am ehemaligen „Haus des Bürgers“. Dort soll es während des Sommers aber nicht nur Musik, sondern einige weitere Überraschungen geben. Welche, will das CCR-Team erst nach und nach verraten.

Für Botta & Friends gibt es nur eine begrenzte Zahl an Sitzplätzen, Besuchernamen werden erfasst. Erhältlich sind Tickets samt Freigetränk zu je fünf Euro im CCR-Vorverkauf. cha