Die neue Sonderausstellung im Docu Center Ramstein hießt „Aufgeklappt und abgestempelt“ und wird heute um 14 Uhr eröffnet. Die Schau gewährt laut Ankündigung „einen besonderen Blick hinter die Kulissen“, weil „Raritäten und Skurriles“ aus dem Depotbestand zu sehen sind.

Seit über 15 Jahren hat das Dokumentationszentrum eine „einzigartige Sammlung zum Zusammenleben von US-Amerikanern und Deutschen in Rheinland-Pfalz“ aufgebaut. Das Spektrum reicht von Printmedien und Fotos bis zu dreidimensionalen Gegenständen und Kuriositäten. Es gibt Objekte, die persönliche Geschichten erzählen. Bei anderen wiederum geht es um politische Hintergründe. Manche Stücke haben sich als „Stars“ des Bestands erwiesen, werden immer wieder gezeigt und auch von anderen Museen angefragt. Andere dagegen haben ihren Platz in den Depotregalen bisher noch nie verlassen. Die Ausstellung will „dieses Versäumnis geraderücken“.