Das Programm zur Langen Nacht der Kultur ist riesig. Wir haben Lautrer und Lautrerinnen nach Tipps gefragt. Los geht’s mit Esther Packullat vom Fraunhofer-ITWM-Presseteam.

„Ich freue mich schon auf die Lange Nacht und lasse mich meistens treiben, auch wenn ich mir immer einen groben Plan mache. Mitnehmen möchte ich die Siebdruck-Station von Daniel Knerr im Foyer des Museums Pfalzgalerie – eins seiner Motive habe ich schon. Und wenn man schon da ist: Unbedingt sehen will ich die Ausstellung „unterirdisch: LICHT!“ in den Felsenkellern, die ich bisher verpasst habe. Im Anschluss noch ein wenig aktuelle Ausstellung und Aktionen des Museums mitnehmen, da reizt mich besonders die begehbare „Côte d’Azur“ mit Sound und Meeresgefühl.

Pfalztheaterfans sollten um 19.30 Uhr in „Dead Man Walking“ – harte Kost, aber gut, und mit etwas Glück gibt es Freikarten. Wenn die Nacht dann wirklich zur Nacht wird, dann auf jeden Fall noch die freie Kulturszene entdecken und in den Sukura-Keller mit audiovisueller Performance. Sicher spektakulär. Auch das Kabinett K2 lohnt sich, vor allem in Kooperation mit der Künstlerwerkgemeinschaft.

Was zum Abschluss immer geht, ist das Irish Pub Snug und Livemusik. Ich seh’ schon, ich werde wieder nicht alles schaffen, aber allein, dass das so ist, gibt mir ein bisschen Großstadtvibes. Liebe Lautre in dieser Nacht noch ein kleines bisschen mehr ... “