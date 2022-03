211 Badmintonspieler haben sich für die Südwestdeutsche Meisterschaft der Altersklassen O35 bis O75 gemeldet, die der 1. BCW Hütschenhausen ab Freitag in Ramstein-Miesenbach ausrichtet.

Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag fliegen die Bälle in der Reichswaldsporthalle und es werden die Meister der neun Altersklassen (O35, O40, O45, ... bis O75) ausgespielt. Die Teilnehmer kommen aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen. Der Wettbewerb zählt außerdem als Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft der Senioren, die im Mai in Solingen (NRW) ausgetragen wird.

Folgender Zeitplan ist vorgesehen: Am Freitag starten um 18 Uhr die Mixed-Spiele, am Samstag um 10 Uhr beginnen die Herreneinzel, um 11 Uhr die Dameneinzel. Die Finalspiele stehen je nach Turnierfortschritt zwischen 14 und 16 Uhr an.

Am Sonntag starten um 9 Uhr die Herrendoppel, um 10 Uhr die Damendoppel. Die Finalspiele sind je nach Turnierfortschritt zwischen 13 und 15 Uhr vorgesehen.

Das Turnier wird unter Einhaltung der 3G-Regel ausgetragen.

Zudem wird beim Einstieg in das Turnier beziehungsweise ersten Betreten der Halle ein negativer Antigentest einer zertifizierten Teststelle, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, gefordert. In der gesamten Halle gilt Maskenpflicht. Die Spieler dürfen die Maske nur direkt am Spielfeld und zum Essen und Trinken ablegen. Begleitpersonen und Zuschauer sind erlaubt.