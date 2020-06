Unbekannte sind laut Polizei am Wochenende in der Lindbergh-Allee in Sembach in einen Linienbus eingebrochen. Das Fahrzeug parkte auf dem ehemaligen US-Militärgelände. Die Täter machten sich an der hinteren Tür des Fahrzeugs zu schaffen. Dabei beschädigten sie den Verschlussmechanismus. Es entstand Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Zeugenhinweise. Wem sind zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen.