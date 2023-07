Die Kegelfreunde Sembach haben den Landespokal gewonnen und sich damit für die erste DKBC-Pokalrunde am 9. September qualifiziert.

,,Ein Erfolg, der nach unserer schwachen Rückrunde in der Regionalliga nicht unbedingt zu erwarten war. Aber nach dem Sieg im Viertelfinale in Kuhardt sowie dem starken Halbfinalauftritt war das nicht unverdient. Jetzt hoffen wir auf ein attraktives Los für die erste Runde im DKBC-Pokal“, merkte Sembachs Medienbeauftragter Lukas Lamnek an.

Das Final Four auf Landesebene im Kegelcenter Mutterstadt hatten außerdem der KV Grünstadt, Rapid Pirmasens und der KSC Pirmasens erreicht. Das Los entschied, dass die Sembacher im Halbfinale gegen den KSC Pirmasens anzutreten hatten. Dort überragte im Startblock Daniel Kudla mit 609 Kegeln. Mit dieser Tagesbestleistung schaltete er KSC-Spitzenkegler Kai Jung aus. Am Ende hieß es 6:2 für die Sembacher, die damit ins Finale gegen Grünstadt einzogen.

Knappe Entscheidung

Dort starteten die Kegelfreunde schlecht. Die Kombination Mark Nickel/Valentin Hudel fand keinen Draht zur Bahn, Grünstadt hatte daher nach dem ersten Drittel bereits über 100 Kegel Vorsprung. Doch letztlich entschied Sembach mehr Duelle für sich und erzwang ein 4:4-Unentschieden. Da die Kegelfreunde in der Endabrechnung mehr Bahnen gewonnen hatten (13:11), reichte es zum Pokalsieg.