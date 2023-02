„Die Erschütterung ist sehr groß, gerade weil ein Kind von heute auf morgen alleine dasteht“, sagte der Sembacher Ortsbürgermeister Fritz Hack (SPD) am Freitagnachmittag. Einen Tag zuvor war es am Morgen in der Hauptstraße zu einem Tötungsdelikt gekommen, das zunächst wie ein Autounfall erschien. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein Familienvater seine getrennt lebende Frau in ihrem Auto erschossen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft bereits am Donnerstag mitteilten. Der mutmaßliche Täter habe die Tat im Wesentlichen eingeräumt und sitze in Untersuchungshaft. Am Freitag gab die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern bekannt, dass die 48-Jährige zuvor gegen ihren Ehemann eine familiengerichtliche Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz, also ein Annäherungsverbot, erwirkt habe. Weshalb sie dies tat, ist nicht bekannt. Die Auswertung der Tatortspuren und Ermittlungen zu den Hintergründen und einem Motiv gehen weiter. „Das Dorf ist wie ausgestorben und scheint unter Schock zu stehen“, beschreibt Hack die Stimmung. Die betroffene Familie habe eher zurückgezogen gelebt.