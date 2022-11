In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gingen der Polizei am Hauptbahnhof Kaiserslautern drei Personen ins Netz, gegen die insgesamt sechs Haftbefehle vorlagen. Gegen 21 Uhr am Donnerstag wurde ein 62-jähriger Mann von der Streife der Bundespolizei kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Bedrohung und Körperverletzung, teilt die Polizei mit.

Um 00.30 Uhr wurde im Bahnhof eine 62-jährige Deutsche festgestellt, gegen die vier Haftbefehle zur Strafvollstreckung aufgrund von Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Erschleichen von Leistungen bestanden. Da sie die Zahlung der Geldstrafe von insgesamt 1290 Euro nicht leisten konnte, wurde sie zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 129 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken verbracht.

Nur zweieinhalb Stunden später kontrollierten die Polizisten im Bahnhof einen 25-jährigen Spanier, der dort schlief. Gegen ihn lag ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen des Erschleichens von Leistungen vor. Gegen Zahlung der Geldstrafe von 150 Euro konnte der Mann seinen Weg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.